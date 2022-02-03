Кожним своїм виходом іменита модель задає тренди. Кендалл часто віддає перевагу простому та лаконічному вбаранню, тому її образами можна не лише надихатися, але й легко повторювати.

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Знаменитість на власному прикладі показує, що класичний одяг базових кольорів – найкраща інвестиція в гардероб.

Образ Кендалл Дженнер

Знаменитість вирушила по справах у Лос-Анджелесі в чорно-білому аутфіті. За основу вона взяла білу майку, яку поєднала з чорними прямими джинсами на високій посадці.

Замість джинсової куртки або шкірянки, модель обрала чорну сорочку оверсайз, яка ідеально доповнила майку з джинсами. Образ доповнили чоботи з довгим квадратним носком та шкіряна кремова сумка-шопер.

Модниця розпустила волосся та довершила look вузькими сонцезахисними окулярами.



Стильний образ Кендалл Дженнер / Фото з Getty Images



Стильний образ Кендалл Дженнер / Фото з Getty Images