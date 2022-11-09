Кендалл Дженнер одела брюки от львовского дизайнера: эффектный выход

26-летняя американская модель Кендалл Дженнер надела кожаные брюки от украинского дизайнера Мэри Фуртас. Знаменитость одевает изделие от нашего бренда уже в четвертый раз.

Украинские бренды пользуются широкой популярностью за пределами нашей страны. Стильные вещи наших дизайнеров носят немало мировых звезд, поэтому у нас есть чем гордиться.

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Одна из героинь реалити-шоу «Семейство Кардашян» Кендалл Дженнер уже не впервые предстает перед папарацци в изделиях от бренда CULTNAKED, основанного во Львове.

В прошлом году Кендалл Дженнер взорвала все украинские СМИ выходом в регулируемых штанах choco bar и бандо из веганской кожи карамельного оттенка от украинского бренда CULTNAKED.



Прошлогодний выход Кендалл Дженнер / Фото с Instagram

Недавно знаменитость надела популярные штаны KILLA с высокой талией и длиной, идеально работающей в сочетании с сапогами на каблуке. Кендалл Дженнер завершила образ оранжевым пуховиком и черной сумкой на плече.



Новый выход Кендалл Дженнер / Фото с Instagram

Такие штаны имеют в своем гардеробе Ариана Гранде, Жозефин Скривер, Эльза Госк и многие другие знаменитые девушки. На сайте бренда штаны в пяти разных цветах стоят более 10 тысяч гривен.

Основательница бренда CULTNAKED Мэри Фуртас рассказала в своем твиттере, что Кендалл одевает эти штаны уже в четвертый раз. Кроме того, своей стилистке Дани Мишель она рассказала, что штаны от украинского бренда лучшие.