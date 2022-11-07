Знаменитая манекенщица на своем примере показала, какой пуховик выбрать на позднюю осень и с чем его можно сочетать. Эльза Госк умеет из обычных вещей гардероба сделать увлекательный look, который захочется повторить. Шведка работает моделью с 16-летнего возраста, поэтому за время своей карьеры выработала безупречный вкус в одежде.

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Во время недавней прогулки блондинка стилизовала вещи, которые может повторить любая модница. Знаменитость одела тонкий пуховик серого цвета, соединившийся со светло-серыми лосинами. Под низ Эльза надела серый топ с белой майкой.

Такой спортивный look знаменитость дополнила белыми носками и серыми кроссовками. Она заплела волосы в пучок и завершила образ черными массивными очками и белой фактурной сумкой.

Добавим, что металлик и серый считаются одними из самых популярных цветов на осень, так что если вы еще не приобрели пуховик на позднюю осень, обратите внимание на верхнюю одежду от Эльзы Госк.



Стильный образ Эльзы Госк / Фото с Instagram



Стильный образ Эльзы Госк / Фото с Instagram