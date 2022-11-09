Українські бренди мають широку популярність за межами нашої країни. Стильні речі наших дизайнерів носять чимало світових зірок, тож ми маємо чим пишатися.

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Одна з героїнь реаліті-шоу «Сімейство Кардашян» Кендалл Дженнер вже не вперше з’являється перед папараці у виробах від бренду CULTNAKED заснованого у Львові.

Минулого року Кендалл Дженнер підірвала всі українські ЗМІ виходом у регульованих штанах choco bar і бандо з веганської шкіри карамельного відтінку від українського бренду CULTNAKED.



Минулорічний вихід Кендалл Дженнер / Фото з Instagram

Нещодавно знаменитість одягнула популярні штани KILLA з високою талією та довжиною, яка ідеально працює в поєднанні з чоботами на підборах. Кендалл Дженнер довершила образ помаранчевим пуховиком та чорною сумкою на плечі.



Новий вихід Кендалл Дженнер / Фото з Instagram

Такі штани мають у своєму гардеробі Аріана Гранде, Жозефін Скрівер, Ельза Госк та багато інших знаменитих дівчат. На сайті бренду штани в п’ятьох різноманітних кольорах коштують понад 10 тисяч гривень.

Засновниця бренду CULTNAKED Мері Фуртас розповіла у своєму твіттері, що Кендалл одягає ці штани вже четвертий раз. Окрім того, своїй стилістці Дані Мішель вона розповіла, що штани від українського бренду є найкращими.