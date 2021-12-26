Кендалл Дженнер надела на Рождество роскошное платье от Carolina Herrera

Американская модель Кендалл Дженнер очаровала сеть невероятным образом на Рождество. Манекенщица примерила роскошное черное платье от бренда Carolina Herrera.

Зажигательная брюнетка опубликовала в своем инстаграме эффектный образ, взорвавший сеть. Кендалл сделала ставку на помпезность, примерив платье фасона русалка с пышной юбкой.

Смотрите также Белоснежная куртка и сумка Hermes Himalaya: декабрьский образ Дженнифер Лопес, взорвавший сеть

Черное платье удачно подчеркнуло стройную талию модели. Она отдала предпочтение черному классическому изделию, которое подойдет и для красных дорожек, и для празднования Рождества или Нового года.

Волосы знаменитость собрала и прикрепила крабиком. Эффектный образ в платье от Carolina Herrera модель дополнила насыщенным макияжем. Визажисты подчеркнули взгляд звезды темными тенями, а губы нарисовали насыщенной коричневой помадой.

Кендалл предстала перед камерой на фоне огромных праздничных елок, а также показала расслабленный домашний кадр с бокалом вина в руках.

Эффектные фотографии в сети облюбовали почти 10 миллионов человек. Поклонники в комментариях отметили, что Кендалл выглядит просто божественно.



Роскошный образ Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма



Роскошный образ Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма