Запальна брюнетка опублікувала у своєму інстаграмі ефектний образ, який підірвав мережу. Кендалл зробила ставку на помпезність, примірявши плаття фасону русалка з пишною спідницею.

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Чорне плаття вдало підкреслило струнку талію моделі. Модель віддала перевагу чорному класичному виробу, яке підійде і для червоних доріжок, і для святкування Різдва чи Нового року.

Волосся знаменитість зібрала та прикріпила крабиком. Ефектний образ у сукні від Carolina Herrera модель доповнила насиченим макіяжем. Візажисти підкреслили погляд зірки темними тінями, а губи намалювали насиченою коричневою помадою.

Кендалл постала перед камерою на тлі величезних святкових ялинок, а також показала розслаблений домашній кадр з келихом вина у руках.

Ефектні світлини в мережі вподобали майже 10 мільйонів людей. Прихильники в коментарях зазначили, що Кендалл виглядає просто божественно.



Розкішний образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму



Розкішний образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму