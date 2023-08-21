Звезда подиумов любит к себе привлекать внимание фотографов и прессы, так что неоднократно уже выходила в откровенных образах. Впрочем, каждый такой ее выход не выглядит вульгарно. Кендлл, напротив, показывает как можно выглядеть эффектно в таком наряде.

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Образ Кендалл Дженнер

Манекенщица, которая часто одевает наряды от украинского бренда CULTNAKED, собралась в роскошном платье на событие, посвященное ее бренду текилы. Кендалл выбрала для себя платье Gucci кремового оттенка из прозрачного материала с асимметричным рукавом.

Кажется, такое платье сложно носить без нотки пошлости, однако американка сумела его грамотно на себе подать. Она надела под низ кремовое нижнее белье и завершила аутфит туфлями на небольшом каблуке.

Такой образ прекрасно подчеркнул стройную фигуру Кендалл Дженнер. Чтобы немного разбавить образ, девушка выбрала маленькую сумку зеленого цвета в нулевых стилях.

Представительница семейства Кардашян-Дженнер любит натуральность и просто выпрямила волосы и сделала естественный макияж с акцентом на коричневых губах.



Стильный образ Кендалл Дженнер / Коллаж Fashion 24



Стильный образ Кендалл Дженнер / Фото с Instagram