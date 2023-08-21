Зірка подіумів любить до себе привертати увагу фотографів та преси, тож неодноразово вже виходила у відвертих образах. Втім кожен такий її вихід не виглядає вульгарно. Кендлл, навпаки, показує як можна виглядати ефектно у такому вбранні.

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Образ Кендалл Дженнер

Манекенниця, яка часто одягає вбрання від українського бренду CULTNAKED, зібралася у розкішній сукні на подію, яка була присвячена її бренду текіли. Кендалл обрала для себе сукню Gucci кремового відтінку з прозорого матеріалу з асиметричним рукавом.

Здається, що таке плаття складно носити без нотки вульгарності, однак американка зуміла його грамотно на собі подати. Вона одягнула під низ кремову спідню білизну та довершила аутфіт туфлями на невеликих підборах.

Такий образ чудово підкреслив струнку фігуру Кендалл Дженнер. Щоб трохи розбавити образ, дівчина обрала маленьку сумку зеленого кольору у стилі нульових.

Представниця сімейства Кардашян-Дженнер любить натуральність, тож просто випрямила волосся та зробила природний макіяж з акцентом на коричневих губах.



Стильний образ Кендалл Дженнер / Колаж Fashion 24



Стильний образ Кендалл Дженнер / Фото з Instagram