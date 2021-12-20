Катя Сильченко и Алина Качаровская сделали переиздание линейки Kate, которая очень сильно понравилась украинским модницам.

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В праздничную капсулу вошли босоножки с новой колодкой, которую разработали специально для праздничной линейки. Характерные признаки босоножек – круглый носок, тонкие ремешки и эффектный декор. Обувь представлена в черном, золотом и самом радужном цвете.

В рекламной кампании снялась сама Катя Сильченко. Все образы были вдохновлены балетом "Щелкунчик", а заодно представлены разнообразные образы для новогодней ночи.

Дизайнер примерила эффектное розовое платье-жакет с бантом, мини-платье в золотистом цвете, черное платье с блестками и с бахромой. Цена босоножек из сатина и камешков на сайте стоит почти 6 тысяч гривен.

Праздничная коллекция босоножек от Кати Сильченко и бренда Kachorovska

Праздничная коллекция босоножек от Кати Сильченко и бренда Kachorovska

Праздничная коллекция босоножек от Кати Сильченко и бренда Kachorovska

Праздничная коллекция босоножек от Кати Сильченко и бренда Kachorovska

Праздничная коллекция босоножек от Кати Сильченко и бренда Kachorovska

Праздничная коллекция босоножек от Кати Сильченко и бренда Kachorovska