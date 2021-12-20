Катя Сільченко та Аліна Качаровська зробили перевидання лінійки Kate, яка надзвичайно сильно сподобалася українським модницям.

Зверніть увагу Еталон краси і стилю: Маша Єфросиніна вразила образом на різдвяному вечорі Moet & Chandon

До святкової капсули увійшли босоніжки з новою колодкою, яку розробили спеціально для святкової лінійки. Характерні ознаки босоніжок – круглий носок, тонкі ремінці та ефектний декор. Взуття представлене в чорному, золотому та веселковому кольорі.

У рекламній кампанії знялася сама Катя Сільченко. Усі образи були натхненні балетом "Лускунчик", а заразом представлені різноманітні образи для новорічної ночі.

Дизайнерка приміряла ефектну рожеву сукню-жакет з бантом, мінісукню в золотистому кольорі, чорне плаття з паєтками та з бахромою. Ціна босоніжок з сатину та камінчиків на сайті коштує майже 6 тисяч гривень.



Святкова колекція босоніжок від Каті Сільченко і бренду Kachorovska



Святкова колекція босоніжок від Каті Сільченко і бренду Kachorovska



Святкова колекція босоніжок від Каті Сільченко і бренду Kachorovska



Святкова колекція босоніжок від Каті Сільченко і бренду Kachorovska



Святкова колекція босоніжок від Каті Сільченко і бренду Kachorovska



Святкова колекція босоніжок від Каті Сільченко і бренду Kachorovska