Певица и главная героиня реалити-шоу "Холостячка" на предыдущих выходных отправилась в Буковель. Там она встретилась со съемочной группой "Светской жизни" прогуливаясь с Катей Осадчей по лесным тропам.

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Знаменитости застали настоящую зимнюю сказку в Буковеле, поэтому примерили на себе эффектные зимние образы.

Аутфит Кати Осадчей и Златы Огневич

Для поездки в горы Катя Осадчая примерила белые стеганые брюки и синий пуховик от бренда Marchi. Он дополнен эластичным поясом, что подчеркивает талию и придает изделию женственности. Стоит такой пуховик на сайте 8 500 гривен. Образ телеведущей дополнили черные ботинки, варежки и молочная шапка.

Певица Злата Огневич надела белый спортивный костюм, а сверху – черный пуховик с капюшоном и поясом. Стильный зимний образ артистка дополнила белыми ботинками, бейсболкой и кремовыми перчатками.

Откровенное интервью певицы Златы Огневич и совместные карпатские приключения с Катей Осадчей зрители смогут увидеть уже в это воскресенье в "Светской жизни".



Стильные образы Кати Осадчей и Златы Огневич / Фото из инстаграма



Стильные образы Кати Осадчей и Златы Огневич / Фото из инстаграма



Стильные образы Кати Осадчей и Златы Огневич / Фото из инстаграма