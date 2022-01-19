Катя Осадчая восхитила кадром в синем костюме и белом кепи: роскошные фото

Украинская телеведущая Катя Осадчая впервые начала съемки программы "Светская жизнь" в 2022 году. Знаменитость надела для выхода в свет ярко-синий костюм.

Телеведущая недавно вернулась из Таиланда. Вдоволь насладившись райским уголком, Катя вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыновьями вернулась в Украину.

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Знаменитость сразу ворвалась в работу и посетила допремьерный показ фильма "Дикі". Для выхода в свет телеведущая выбрала синий костюм от украинского бренда Mazini.

Катя Осадчая примерила костюм-тройку, состоявший из жилетки, приталенного жакета и брюк клеш. Образ знаменитости дополнили бежевые туфли на каблуке.

Телеведущая собрала волосы в хвост и надела сверху белое кепи с золотистой цепочкой. Аутфит знаменитости довершили золотистые серьги и эффектный насыщенный макияж.

Катя Осадчая взяла интервью у звезды студии "Квартал-95" Елены Кравец и актеров сериала "Папик" Эльдара Кабирова и Дарьи Петрожицкой. Вместе с ними ведущая "Светской жизни" сделала совместные фотографии.



Эффектный выход Кати Осадчей / Фото из инстаграма



Эффектный выход Кати Осадчей / Фото из инстаграма