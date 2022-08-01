Передам его внукам, – Катя Осадчая показала золотой кулон, вдохновленный петушком из Бородянки

Телеведущая Катя Осадча похвасталась золотым кулоном петуха, который напоминает уцелевшего в Бородянке. Этот символ несокрушимости она получила от бренда Gunia Project, создающего вещи на основе этнических традиций Украины.

За пять месяцев войны коллекция украшений Кати Осадчей пополнилась патриотическими изделиями. Ее любимой стала золотая подвеска, вдохновленная куманцем Васильковского керамического завода, который уцелел на кухонном шкафчике в Бородянке.

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Мой символ несокрушимости! Я передам его внукам с историей создания и рассказом о невероятных людях, которые жили со мной в одно время, которые и есть этот петушок из Бородянки, которые выстояли вопреки всему, как все держались, как все объединялись и победили… Этот петушок будет моим символ победы,

– тронула Катя Осадчая.

Интересно, что на петушке выгравировано имя ведущей "Катя" с сердечком рядом. За такое внимание звезда лично поблагодарила автора подвески Наталью Каменскую.

"Не увидела сразу и теперь плачу от такого внимания", – призналась Осадчая.

Кулон Кати Осадчей / Фото из инстаграма ведущей

Кулон Кати Осадчей / Фото из инстаграма ведущей

Интересно, что стоимость золотого кулона на официальном сайте бренда Gunia Project составляет от 5 600 гривен до 7 400 в зависимости от размера. Однако Катя Осадчая отметила, что часть прибыли от продаж пойдет на восстановление школы в Черниговской области.

"Будем сильными! Выстоял петух, выстоим и мы" – это изо дня в день говорит себе каждый украинец, стараясь не терять веры в победу, оставаться чутким, непоколебимым и стойким. Это история о петухе, который стал молчаливым символом этого сопротивления", – говорится в описании на сайте бренда.