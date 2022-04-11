Кардиган, тренч и бомбер: элементы одежды, пришедшие к нам из армейского гардероба

Немногие знают, что привычные для нас элементы гардероба, такие как кардиган, бомбер или актуальный тренч – пришли к нам из армейского гардероба.

Мода существует даже в войну. К примеру, мы можем заметить, насколько трендовыми стали сочетания сине-желтого цвета с начала войны в Украине. Стилизуют свои образы в цветах украинского флага не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами все те, кто хотят поддержать украинцев и быть солидарными с нами.

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Известный глянец Vogue в серии "Мода и война" рассказывает о трех знаковых элементах одежды, которые пришли к нам из армейского гардероба.

Кардиган

Изобретение всеми любимого кардигана приписывают седьмому графу Кардигану, который участвовал в 1854 году в Крымской войне. Под свой фирменный мундир он одевал вязаный свитер с пуговицами и без воротника, который сейчас называют кардиганом.

Такой свитер, что не сковывал движений, носили солдаты, которым было холодно в Крыму от ветров. После возвращения в Лондон кардиган получил имя графа Джеймса Кардигана.



Элементы одежды, пришедшие к нам из армейского гардероба / Фото из Vogue

Уже широкую известность кардиган получил благодаря Коко Шанелю в 1918 году. Это произошло тогда, когда француженка представила публике женский костюм, состоявший из свитера на пуговицах и юбке.



Элементы одежды, пришедшие к нам из армейского гардероба / Фото из Vogue

Тренч

Тренч стал популярен во время Первой мировой войны. Его придумал Томас Берберри. Тонкую верхнюю одежду из непромокаемого габардина оценили офицеры британской армии. Тренч не только не причинял никакого дискомфорта во время передвижения, но и был легким, защищал от ветра и дождя.



Элементы одежды, пришедшие к нам из армейского гардероба / Фото из Vogue

После войны британские офицеры начали одевать тренч в гражданской жизни. Легендарные изделия носили Уинстон Черчилль и Бернард Шоу.

В 1955 году королева Елизавета II издала Burberry так называемое Royal Warrant (королевское разрешение), официальное подтверждение того, что компания является эксклюзивным поставщиком королевского двора.



Элементы одежды, пришедшие к нам из армейского гардероба / Фото из Vogue

Бомбер

История бомбера начинается со времен винтовых самолетов, когда лётчики носили модель кожаной куртки, известной как А-2. Подкладка из флиса делала изделие теплым. Однако с изобретением реактивного самолета, способного летать на гораздо больших высотах, а следовательно, при гораздо более низких температурах, летчикам пришлось менять форму, ведь кожаные куртки промокали от дождя, а на большой высоте вода замерзала, делая их холодными.



Элементы одежды, пришедшие к нам из армейского гардероба / Фото из Vogue

Тонкая и легкая куртка стала необходимостью из-за развития технологий. И она появилась в виде модели B-15, считающейся непосредственным предком современного бомбера. Эта модель имела меховой воротник и была сделана из хлопка. После 1945 года нейлон стал ходовой тканью для курток-бомберов из-за простоты в уходе, водостойкости и практичности.



Элементы одежды, пришедшие к нам из армейского гардероба / Фото из Vogue

В 1949 году B-15 была модернизирована и стала MA-1. Дизайн куртки снова стал своеобразной реакцией на технический прогресс в строительстве самолетов и отвечал потребностям пилотов. Их кабины были уже лучше изолированы, поэтому исчезла потребность в теплом меховом воротнике. Его заменили плетеным эластичным, оставлявшим больше места для парашютных систем. Именно на этом этапе была добавлена ​​знаковая оранжевая подкладка, чтобы в случае авиакатастрофы пилот мог вывернуть куртку наизнанку и быть более заметным для спасателей.

Важное событие в истории бомбера произошло в 1963 году, когда компания Alpha Industries получила военный контракт на производство курток. В это время они стали распространяться в Европе и Австралии, потому что Alpha начала экспортировать их как для европейских ВВС, так и для коммерческих клиентов.



Элементы одежды, пришедшие к нам из армейского гардероба / Фото из Vogue