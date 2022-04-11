Фото двух лидеров Владимира Зеленского и Бориса Джонсона облетели все украинские и мировые СМИ. Больше всего запомнилась прогулка по Киеву Президента Украины и премьер-министра Великобритании.

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В твиттере появилась подробная информация о нарядах нашего президента. Его образ в стиле милитари, в котором Владимир Зеленский появляется с первых дней войны, обошелся главе государства почти в 5 тысяч гривен.

Для прогулки по Крещатику Президент Украины надел футболку цвета хаки, которая стоит 200 гривен. Это изделие для ВСУ, поэтому его невозможно приобрести в свободной продаже. Сверху Зеленский надел флисовую кофту в замке от бренда M-Тас за 1679 гривен.

Низ образа дополнили оливковые штаны с карманами также от марки M-ТАС. Они обошлись главе государства в 1145 гривен. Президент завершил свой милитари-look популярнейшими кроссовками от бренда Saucony Jazz Camo за 1959 гривен.



Владимир Зеленский в образе в стиле милитари / Фото из фейсбука Андрея Пындика

Борис Джонсон на встречу с Владимиром Зеленским надел свой традиционный официальный костюм синего цвета, голубой галстук и белую рубашку.