Дефиле в опере и балерины-модели: Караванская во Львове ошеломила показом вышиванок

Украинская дизайнерка Оксана Караванская во Львове презентовала новую коллекцию вышиванок. Хотя перед показом началась воздушная тревога, после двух часов в укрытии перформанс все-таки состоялся.

В день показа россияне еще раз запустили ракеты по Украине. Из-за воздушной тревоги модели и публика спустились в бомбоубежище, поэтому дефиле пришлось отложить. Когда сирены известили об отбое тревоги, ценители искусства насладились перформансом Караванской, сообщает 24 Канал.

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Как прошел показ "Вышиванки-Couture Третьего тысячелетия" Караванской

Новую коллекцию вышиванок, созданную с текстильной дизайнером Ксенией Уманской, Оксана Караванская показала в коллаборации со Львовской национальной оперой. Оригинальное дефиле прошло в изысканном Зеркальном зале. На этот раз модельер отказалась от традиционного показа.

Изюминкой вечера стало то, что вместо моделей вышиванки надели артистки балета Львовской оперы. Модный показ прошел в живом музыкальном сопровождении, знатоки музыки опознали цитаты балетной классики. Режиссером выступил генеральный директор, художественный руководитель Львовского театра оперы и балета Василий Вовкун.

Показ "Вышиванки-Couture Третьего тысячелетия" / Фото Александра Шамова

За последние восемь лет это уже седьмое дефиле "Вышиванки-Couture Третьего тысячелетия". За это время коллекции Караванской заметно трансформировались. Первоначально они были посвящены спасению старинной вышивки и интеграции ее в современный крой. Сейчас это в основном новейшие разработки, инспирированные украинскими орнаментами из разных уголков Украины.

"Продолжаю творить историю украинской вышиванки, поддерживая мировой тренд Made in Ukraine. Музы не должны молчать и во время войны! Все эти более 10 месяцев полномасштабной войны России против Украины я не останавливалась, творчески работала, не зная, когда, где и как смогу показать свои новые работы. Недавно осознала, что все мы сейчас очень нуждаемся в теплоте личных встреч, и даже то, что дефиле совпало с ракетной атакой Украины, очень символично. Враг хочет уничтожить нашу идентичность, нашу самобытность, наши традиции. Поэтому должны держать культурный фронт, не прерывать создание кода украинской нации", – рассказала Оксана Караванская.



Оксана Караванская и Ксения Уманская на показе / Фото Александра Шамова

Напомним, недавно Оксана Караванская рассказала о создании своей первой вышиванки, которую называют "тернопольской". Именно ее одела однажды Екатерина Ющенко и произвела чрезвычайный фурор: "Началось все с Русланы, которая выиграла для Украины 50-е юбилейное Евровидение. Дикие танцы, сверхсовременная концепция сцены, а для дополнительного шика – девушки в украинских костюмах красиво дефилируют в финале. Так появилась моя первая кутюрная коллекция по мотивам 14 этнических регионов Украины".