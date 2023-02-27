30-летняя знаменитость сияла в Голливуде в невероятно стильном образе. В Fairmont Century Plaza в Сенчуре-Сити, которая в Калифорнии Кара Делевинь посетила комбинезон с юбкой от бренда Carolina Herrera с двумя большими розами черного цвета.

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Обжатый комбинезон с глубоким разрезом в зоне декольте дополняла одна роза, другая украшала пояс на талии. Декорированные цветы на костюмах, комбинезонах и платьях сейчас считаются особенно популярными. Дизайнеры доказали, что этот аксессуар будет одним из самых популярных на одежде этого года.

Эффектный выход Кара дополнила туфлями на каблуке с открытым носком и драгоценным колье на шее с кулоном в виде сердца, бриллиантовыми серьгами и браслетом.

Стилисты выпрямили волосы актрисы и вложили их в легкие волны, а визажисты сделали безупречный макияж с акцентом на темных веках и красных губах.



Эффектный выход Кары Делевинь / Фото с Just Jared