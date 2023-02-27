30-річна знаменитість сяяла у Голлівуді в неймовірно стильному образі. У Fairmont Century Plaza у Сенчурі-Сіті, що у Каліфорнії Кара Делевінь завітала у комбінезоні зі спідницею від бренду Carolina Herrera з двома великими трояндами чорного кольору.

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Обстислий комбінезон з глибоким розрізом в зоні декольте доповнювала одна троянда, інша прикрашала пояс на талії. Декоровані квіти на костюмах, комбінезонах та сукнях зараз вважаються особливо популярними. Дизайнери довели, що цей аксесуар буде одним із найпопулярнішим на вбранні цього року.

Ефектний вихід Кара доповнила туфлями на підборах з відкритим носком та дорогоцінним кольє на шиї з кулоном у вигляді серця, діамантовими сережками та браслетом.

Стилісти випрямили волосся акторки та вклали його у легкі хвильки, а візажисти зробили бездоганний макіяж з акцентом на темних повіках та червоних губах.



Ефектний вихід Кари Делевінь / Фото з Just Jared