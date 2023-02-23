Вже зовсім скоро у хід підуть пальта, бомбери, куртки та тренчі, пише 24 канал. Тренч – це незмінна базова річ у нашому гардеробі, яка постійно стає нам у нагоді в прохолодні весняні дні.

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В тренді вже кілька сезонів тримається шкіряний тренч, який може легко замінити класичний бежевий тренчкот, до якого ми всі так звикли.

Орієнтуючись на героїнь стрітстайлу, інфлюенсерів чи моделей, радимо звернути увагу на шкіряні тренчі лаконічного крою, які зможуть вдало довершити ваш весняний образ з черевиками, чоботами на підборах чи кросівках.

Образ Джіджі Хадід

Знаменитість одягнула кольоровий светр, який поєднала з темно-сірими штанами та сірими кросівками. Зверху вона одягнула чорний тренч зі шкіри, який доповнила коричневою шапкою та білою сумкою в квітковий принт від бренду Fendi.

Джіджі розпустила волосся та нанесла на обличчя макіяж в коричневих тонах. Свій стильний вихід зірка подіумів довершила кількома кольє з перлин та бісеру.



Стильний образ Джіджі Хадід / Фото з Instagram



Стильний образ Джіджі Хадід / Фото з Instagram