Незаменимая база: 8 вещей на лето, без которых не обойтись
Источник:Elle
Идеальный капсульный гардероб состоит из подобранного набора любимых вещей. Он должен соответствовать нашему вкусу и еще, мы должны чувствовать себя в нем уверенно.
Впервые о понятии капсульного гардероба стало известно в 1970-х годах. О нем впервые заговорила владелица магазина в Лондоне. Она заметила, что ее клиенты покупают много одежды, но она совсем не рифмуется с другими элементами гардероба. Это приводило к тому, что вещь служила не больше сезона.
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Тогда Сьюзи Фо решила помочь женщинам и создала более дорогие, но гораздо более качественные вещи, универсальные и вневременные модели, которые будут оставаться в моде независимо от тенденций.
Коллекция состояла из семи ключевых предметов гардероба: боди, юбки, жакета, платья, чегото кожаного, белой рубашки и кашемирового джемпера. Эти вещи должны были подходить женщинам днем и вечером для похода в офис, для ужина и вечеринки.
Идея капсульного гардероба довольно проста – сосредоточьтесь на качестве и функциональности одежды, при этом уменьшив ее количество.
Рубашка свободного кроя
В этом году белые сорочки впервые в истории получили конкуренцию. На первый план вышли голубые рубашки. Носите их летом с бра или майкой или застегивайте на пуговицы и сочетайте с брюками, джинсами или шортами.
Капсульный гардероб на лето / Фото с Instagram
Черное платье
Благодаря разнообразию платьев, теперь не обязательно держаться за маленькое черное платье. Напротив, тенденция на длину макси позволяет выбрать именно такое платье.
Капсульный гардероб на лето / Фото с Instagram
Льняные шорты
Лен – лучший материал, который только может быть в жаркий день. Он обладает терморегуляторными свойствами и хорошо пропускает воздух. Выбирайте себе шорты в приглушенной гамме базовых цветов.
Капсульный гардероб на лето / Фото с Instagram
Жакет оверсайз
Даже летом невозможно вообразить гардероб без жакета. Он отлично сочетается с футболками, майками и топами.
Капсульный гардероб на лето / Фото с Instagram
Белая или черная майка
Судя по образам знаменитостей, самым желанным предметом гардероба летом была белая майка Loewe. Изделие черного или белого – лучшая база на все годы.
Капсульный гардероб на лето / Фото с Instagram
Сплошной купальник
С точки зрения функциональности – сплошной купальник всегда будет в моде, поэтому подходит к любой фигуре.
Капсульный гардероб на лето / Фото с Instagram
Базовые джинсы
В выборе кройки и цвета джинсов выбирайте то, что вам больше всего подходит. Лучше всего, если это будут голубые mom-джинсы, подходящие под любую одежду.
Капсульный гардероб на лето / Фото с Instagram
Вещи в полоску
Бретонская полоска может присутствовать на футболке, лонгсливе, тонком кардигане, кроптопе или трикотажном жилете.