Заглянув в гардеробы знаменитостей можно понять, что они также выбирают базовую верхнюю одежду, которая не выходит из моды и остается актуальной из года в год.

Обратите внимание 5 трендовых курток, которые будут в моде осенью: подборка актуальных нарядов

Байкерская куртка

Еще весной в моду вошла мотоциклетная куртка, которую стали одевать все инфлюэнсеры и знаменитости. Выбирайте широкий крой, массивные плечи и яркие цвета. Если хотите оставаться в тренде – делайте ставку на красную байкерскую куртку.

Вельветовая куртка

Такая куртка является отличным выбором в период межсезонья. Она идеально подходит в период, когда на улице еще держится солнечная погода. А чтобы стильно выглядеть – делайте ставку на монохром, выбрав брюки в тон куртке, как это сделала София Ричи.

Жакет

Блэйзер является одним из самых популярных вещей в осенний сезон. В этом сезоне играйте с материалами и силуэтами. Выбирайте для себя интересные атласные варианты, как это сделала Жасмин Тукс или примерите приталенные жакеты.

Кожаный тренч

Кожа доминировала на подиумах при представлении осенне-зимних коллекций. Если вы хотите, чтобы ваша верхняя одежда была главной изюминкой образа – приобретите кожаный жакет в базовом черном или коричневом цвете. Эльза Госк показала эффектный монохромный аутфит, который можно легко повторить.

Замшевая куртка

В этом сезоне в моду возвращаются замшевые куртки. На время мы о них забыли, но они придают образу красивого винтажного шарма. Сочетайте такую куртку с юбкой макси, как это сделала француженка Камиль Шарье.

Джинсовая куртка

Куртка из денима незаменима в осеннем гардеробе. Выбирайте для себя любой цвет и сочетайте с джинсами и юбками. Британка Алисия Родди совмещает ее с мешковатыми джинсами.