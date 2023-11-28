Актуальная верхняя одежда инфлюэнсеров: что носят в этом сезоне известные блоггеры

Зимой ключевым элементом гардероба является верхняя одежда. Инфлюэнсерки уже успели показать в своих инстаграммах стильные образы с шубами, пальто и пуховиками. Если вы хотите вдохновиться их образами – советуем присмотреться к модной подборке.

Уже через несколько дней начнется зима, поэтому пора запасаться главным атрибутом сезона – верхней одеждой. Она не только защищает от холода, но благодаря своему разнообразию способна создать стильный образ.

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Пуховик, шуба, дубленка или утепленное пальто – никогда не выходят из моды. Впрочем, каждый год в образах модниц меняются цвета и фасоны. На своих личных страницах в инстаграмме, за которыми следят миллионы поклонников со всего мира, модницы уже успели продемонстрировать стильную верхнюю одежду.

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Британская модница Алисия Родди выбирает для себя серый пуховик, сочетающий с молочными брюками и балаклавой. А еще она применяет лыжный костюм мятного оттенка в свои ежедневные аутфиты, сочетая его с зелеными носками и черными уггами.

Модная блоггерша из Стокгольма Каролин Бломст создает монохромный аутфит в черном цвете на основе пальто, шапки и шарфа. Черное пальто она также носит с широкими джинсами и сапогами на каблуке.

Немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне примерила на себе короткую шубу с длинным ворсом. Такая модель в этом сезоне очень актуальна. Образ блондинки дополнили белые пушистые наушники.

Стильная блоггер Соня Лисон носит кудрявую белоснежную шубу в паре с клетчатым костюмом и сочетает с черными вещами и пушистыми наушниками. Соня очень любит носить яркие вещи, так что серое пальто довершила желтым шарфом и сумкой. Коричневую шубку Teddy блоггер также сочетает с пушистыми наушниками и сумкой в оттенке молочного шоколада.