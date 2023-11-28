Вже за кілька днів розпочнеться зима, тому вже час запасатися головним атрибутом сезону – верхнім одягом. Він не лише захищає від холоду, але завдяки своєму різноманіттю здатен створити стильний образ.

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Пуховик, шуба, дублянка чи утеплене пальто – ніколи не виходять з моди. Втім кожного року в образах модниць змінюються кольори та фасони. На своїх особистих сторінках в інстаграмі, за якими стежать мільйони прихильників зі всього світу, модниці вже встигли продемонструвати стильний верхній одяг.

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Британська модниця Алісія Родді обирає для себе сірий пуховик, який поєднує з молочними штанами та балаклавою. А ще вона застосовує лижний костюм м’ятного відтінку у свої щоденні аутфіти, поєднуючи його із зеленими шкарпетками та чорними уггами.

Модна блогерка зі Стокгольма Каролін Бломст створює монохромний аутфіт в чорному кольорі на основі пальта, шапки та шарфа. Чорне пальто вона також носить з широкими джинсами та чоботами на підборах.

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне приміряла на собі коротку шубу з довгим ворсом. Така модель цього сезону є дуже актуальною. Образ білявки доповнили білі пухнасті навушники.

Стильна блогерка Соня Лисон носить кучеряву білосніжну шубу в парі з картатим костюмом та поєднує з чорними речима та пухнастими навушниками. Соня дуже любить носити яскраві речі, тож сіре пальто довершила жовтим шарфом і сумкою. Коричневу шубку Teddy блогерка також поєднує з пухнастими навушниками та сумкою у відтінку молочного шоколаду.