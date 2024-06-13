Какие вещи не стоит покупать в Zara: стилист дала ценные советы

Стилист Анна Ленова наведалась в магазин Zara и сделала там модную ревизию. Вместо публикаций с антитрендами сезона, она прошлась по известному бутику и сразу нашла несколько позиций, которые даже не стоит покупать в этом году.

Названные позиции считаются не модными и никоим образом не украсят ваш образ. Стилист всегда рассказывает о трендовых позициях и делится с подписчиками модными новинками. На этот раз Анна Ленова решила выделить вещи от испанского бренда, которые стоит обходить стороной.

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Какую одежду не стоит покупать в Zara

Стилист рассказала, что стоит обходить стороной брюки карго. Они были очень популярными прошлый сезон, но понемногу мода на них отходит.

Синтетические мини-платья, которые будут обжимать тело, будут иметь дешевый вид, поэтому их лучше не покупать, а приобрести что-то свободнее, в чем вам будет комфортнее чувствовать себя. А вот платье из полиэстера длины макси летом будут парить еще больше.

Не стоит покупать жакеты с обрезанными рукавами. Они выглядят неполноценно и старомодно. Лучше выбирать блейзеры размера оверсайз или с акцентной линией талии.

У блузах из плотного полиэстера телу будет трудно дышать, а флористический массивный принт уже давно считается немодным.

Антитрендовая одежда из Zara: смотрите видео

Zara открылась в Украине

Двери испанского бренда Zara открылись в Украине 3 апреля, а во Львове – 11 апреля. Вместе с магазином Zara заработали бренды Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, которые входят в дистрибьюторскую группу Inditex.