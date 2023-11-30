5 лучших вещей, необходимых для зимнего гардероба в любом возрасте

Имея в своем гардеробе несколько этих вещей, вы сможете легко создать образ без каких-либо проблем, ведь под вашими руками будет необходима база. В этом наряде вам будет удобно и тепло.

Зимой нам следует иметь качественные вещи, в которых нам не придется замерзать, пишет 24 Канал. Если у вас уже есть трикотажные свитера, костюмы, брюки, легко сочетающиеся друг с другом, то составить стильный образ вам будет просто и легко.

Читайте также С чем стильно носить пуховик зимой: интересные сочетания, которые вам понравятся

Эти вещи в зимний сезон являются классикой, так что без них почти невозможно представить свой полноценный гардероб. Они будут актуальны из года в год и не выйдут из моды. Купите их один раз, чтобы сохранить на несколько сезонов.

Джинсы прямого кроя

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Базовая пара джинсов – это зимняя необходимость, которая подойдет для похода в офис или свидания. Выбирайте для себя голубые джинсы на средней или высокой посадке.



Актуальные вещи на зимний сезон / Фото Pinterest

Кашемировый или шерстяной свитер

Вязаные вещи зимой нам особенно необходимы. Пусть в вашем гардеробе найдется качественный кашемир или шерсть, которая будет согреваться в холодные дни.



Актуальные вещи на зимний сезон / Фото Pinterest

Шапка и шарф

Очень важно, чтобы зимой ваши руки и голова были в тепле, поэтому не забывайте о таких важных аксессуарах. Шапка и шарф не обязательно должны быть одного цвета и фасона, сейчас это уже не столь важно.



Актуальные вещи на зимний сезон / Фото Pinterest

Теплые сапоги

Важно зимой иметь пару качественных сапог, в которых вам будет тепло и комфортно. Модными до сих пор остаются ботинки челси или ботинки на шнуровках.



Актуальные вещи на зимний сезон / Фото Pinterest

Пуховик

Кроме модных дубленок и шуб, в вашем гардеробе должно быть место для качественного и теплого пуховика. Фасон и цвет выбирайте тот, который вам нравится. Впрочем в этом сезоне особенно популярны светлые пуховики.



Актуальные вещи на зимний сезон / Фото Pinterest