10 важнейших покупок на весну: список вещей, которые нужно приобрести

Чтобы встретить весну в полном всеоружии, советуем вам уже присмотреться к подборкам нарядов, которые представили еще осенью дизайнеры. Нас ждет много интересных новинок, поэтому уже теперь можете пополнять свой гардероб красивыми аутфитами.

Тренды одежды не всегда подходят всем. Это не базовый гардероб, который должен быть у каждой девушки, однако он способен придать образу особой изюминки. Тренды 2024 года поражают своей изысканностью.

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Украинская стилистка выделила 10 важнейших трендов, которые вам следует примерить на себе в этом году.

Светлый костюм

Такой костюм является не только трендовым, но и базовым, поэтому приобретя его, вы автоматически инвестируете средства в вещи, которые прослужат вам несколько лет.



Какую одежду купить на весну 2024 / Фото из инстаграмма Стиль & Мода

"Голая" юбка

Юбка из органзы станет хитом будущего сезона. Да, это довольно экстравагантная вещь, однако о "голой" юбке уже пишут все самые известные издания и отмечают, что без нее нам не обойтись.



Какую одежду купить на весну 2024 / Фото из инстаграмма Стиль & Мода

Что-то бордовое

Красный не покинет нас в 2024 году, но взамен ему можете выбирать не менее красивый оттенок – бордовый.



Какую одежду купить на весну 2024 / Фото из инстаграмма Стиль & Мода

Кожаная верхняя одежда

Кроме куртки-косухи, делайте также ставку на кожаные жакеты, бомберы и тренчи.



Какую одежду купить на весну 2024 / Фото из инстаграмма Стиль & Мода

Короткие шорты

Микрошорты ворвутся в наши тренды уже в начале 2024 года. Мы будем носить их как с обычными нарядами, так и с жакетами на выход.



Какую одежду купить на весну 2024 / Фото из инстаграмма Стиль & Мода

Поло и рубашка по фигуре

На подиумах было много лонгсливов и футболок поло, поэтому стоит добавить их в гардероб. А еще рубашки оверсайз никуда не исчезли из модных радаров, так что до сих пор остаются актуальными.



Какую одежду купить на весну 2024 / Фото из инстаграмма Стиль & Мода

Сумка-клатч

Увлечение клатчами только набирает обороты, поэтому присматривайтесь к аксессуарам, которые будут больше всего подходить вашим образам.



Какую одежду купить на весну 2024 / Фото из инстаграмма Стиль & Мода

Мюли

Эта элегантная обувь снова в моде. Выбирайте для себя мюли с закрытым носком на плоской подошве или на каблуке.



Какую одежду купить на весну 2024 / Фото из инстаграмма Стиль & Мода

Аксессуары

Кафы на ушах, пояса с декорациями или носки с босоножками уже покорили подиумы. Теперь стоит ждать стилизации наших образов в реальной жизни.



Какую одежду купить на весну 2024 / Фото из инстаграмма Стиль & Мода