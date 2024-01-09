Тренды одежды не всегда подходят всем. Это не базовый гардероб, который должен быть у каждой девушки, однако он способен придать образу особой изюминки. Тренды 2024 года поражают своей изысканностью.

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Украинская стилистка выделила 10 важнейших трендов, которые вам следует примерить на себе в этом году.

Светлый костюм

Такой костюм является не только трендовым, но и базовым, поэтому приобретя его, вы автоматически инвестируете средства в вещи, которые прослужат вам несколько лет.



Какую одежду купить на весну 2024 / Фото из инстаграмма Стиль & Мода

"Голая" юбка

Юбка из органзы станет хитом будущего сезона. Да, это довольно экстравагантная вещь, однако о "голой" юбке уже пишут все самые известные издания и отмечают, что без нее нам не обойтись.



Какую одежду купить на весну 2024 / Фото из инстаграмма Стиль & Мода

Что-то бордовое

Красный не покинет нас в 2024 году, но взамен ему можете выбирать не менее красивый оттенок – бордовый.



Какую одежду купить на весну 2024 / Фото из инстаграмма Стиль & Мода

Кожаная верхняя одежда

Кроме куртки-косухи, делайте также ставку на кожаные жакеты, бомберы и тренчи.



Какую одежду купить на весну 2024 / Фото из инстаграмма Стиль & Мода

Короткие шорты

Микрошорты ворвутся в наши тренды уже в начале 2024 года. Мы будем носить их как с обычными нарядами, так и с жакетами на выход.



Какую одежду купить на весну 2024 / Фото из инстаграмма Стиль & Мода

Поло и рубашка по фигуре

На подиумах было много лонгсливов и футболок поло, поэтому стоит добавить их в гардероб. А еще рубашки оверсайз никуда не исчезли из модных радаров, так что до сих пор остаются актуальными.



Какую одежду купить на весну 2024 / Фото из инстаграмма Стиль & Мода

Сумка-клатч

Увлечение клатчами только набирает обороты, поэтому присматривайтесь к аксессуарам, которые будут больше всего подходить вашим образам.



Какую одежду купить на весну 2024 / Фото из инстаграмма Стиль & Мода

Мюли

Эта элегантная обувь снова в моде. Выбирайте для себя мюли с закрытым носком на плоской подошве или на каблуке.



Какую одежду купить на весну 2024 / Фото из инстаграмма Стиль & Мода

Аксессуары

Кафы на ушах, пояса с декорациями или носки с босоножками уже покорили подиумы. Теперь стоит ждать стилизации наших образов в реальной жизни.



Какую одежду купить на весну 2024 / Фото из инстаграмма Стиль & Мода