5 пар обуви, которые идеально подходят к длинной юбке: модные примеры

Юбки длины миди и макси продолжают покорять сердца инфлюэнсеров со всего мира. Девушки радостно создают образы с разнообразной обувью, поэтому делимся с вами наиболее интересными вариантами.

Чаще всего модницы сочетают юбки с кроссовками, балетками, вьетнамками, сандалями, босоножками на каблуке и сланцами, пишет 24 Канал. Именно такие варианты обуви позволяют создать образы на все случаи жизни.

Читайте также 5 полностью белых образов на лето, которые следует повторить: изысканная подборка

Создайте образ на основе футболки, юбки и кроссовок и отправляйтесь на прогулку по городу. Выберите топ с юбкой и босоножками на каблуке – и у вас уже готов образ на ужин в ресторан.

Юбка – универсальный элемент гардероба, поскольку ее можно совмещать с любой обувью. Чтобы вдохновиться образами звезд стритстайла, мы подобрали пять самых популярных стилизаций с разнообразной парой обуви.

Сланцы

Надеть сланцы с юбкой – очень простой и легкий способ создать по-настоящему летний образ. Для стильного образа выбирайте сланцы того же цвета, что и ваш аутфит.

Кеды и кроссовки

Все ваши образы с кроссовками будут автоматически комфортными. Выбирайте в расслабленные образы кеды, как это сделала немка Анук Ив, а кроссовки можете примерить к аутфитам с топами-бандо и соломенными сумками.

Вьетнамки

Сочетайте юбку этого сезона с вьетнамками на массивной платформе. Можете довершать образ популярными черно-белыми моделями или выбирайте однотонную обувь.

Балетки

Для идеального баланса стиля и комфорта в вашем гардеробе обязательно должно найтись место для балеток. С юбкой вы сможете создать любой классический образ.

Босоножки на каблуке

Лето – идеальное время для ярких босоножек на каблуке. Они подойдут к ярким юбкам безупречно. А черные и белые юбки совмещайте с босоножками в классических тонах.