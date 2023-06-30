Найчастіше модниці поєднують спідниці з кросівками, балетками, в’єтнамками, сандалями, босоніжками на підборах та сланцями, пише 24 Канал. Саме такі варіанти взуття дозволяють створити образи на всі випадки життя.

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Створіть образ на основі футболки, спідниці і кросівок та вирушайте на прогулянку містом. Оберіть топ зі спідницею та босоніжками на підборах – і у вас вже готовий образ на вечерю в ресторан.

Спідниця – універсальний елемент гардероба, оскільки її можна поєднувати з будь-яким взуттям. Щоб надихнутися образами зірок стрітстайлу, ми підібрали 5 найпопулярніших стилізацій з різноманітною парою взуття.

Сланці

Одягнути сланці зі спідницею – дуже простий та легкий спосіб створити по-справжньому літній образ. Для стильного образу обирайте сланці того ж кольору, що й ваш аутфіт.

Кеди і кросівки

Усі ваші образи з кросівками автоматично будуть комфортними. Обирайте до розслаблених образів кеди, як це зробила німкеня Анук Ів, а кросівки можете приміряти до аутфітів з топами-бандо та солом’яними сумками.

В’єтнамки

Поєднуйте спідницю цього сезону з в’єтнамками на масивній платформі. Можете довершувати образ популярними чорно-білими моделями або ж обирайте однотонне взуття.

Балетки

Для ідеального балансу стилю та комфорту, у вашому гардеробі обов’язково повинно знайтися місце для балеток. Зі спідницею ви зможете створити будь-який класичний образ.

Босоніжки на підборах

Літо – ідеальний час для яскравих босоніжок на підборах. Вони підійдуть до яскравих спідниць бездоганно. А чорні та білі спідниці поєднуйте з босоніжками в класичних тонах.