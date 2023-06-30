Белые образы летом выглядят особенно роскошно, пишет 24 Канал. Образы в одном цвете уже давно приковывают внимание окружающих. Летом белая одежда выглядит свежо и привлекательно.

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Белый цвет идеально подчеркивает загорелое тело, так что пополняйте образы белыми футболками и майками, юбками, брюками и платьями. Интересные аутфиты от инфлюэнсеров смотрите в нашей подборке и вдохновляйтесь стилизацией наряда.

Майка + юбка

Шелковая юбка длины макси в этом году очень популярна и прекрасно сочетается с майкой и кроссовками Adidas Samba, которые примерила инфлюэнсерша с высокими белыми носками.

Футболка + брюки

Этот стандартный аутфит легок в стилизации и очень стильный. Сочетайте наряды с кроссовками и минималистичной сумкой. Чтобы подчеркнуть талию, завершайте образ черным поясом.

Футболка оверсайз + штаны карго

Брюки карго в этом году очень популярны, поэтому сочетайте их с белой футболкой. Чтобы ваш аутфит выглядел более интересным, довершайте look белыми туфлями и яркой сумкой.

Акцентный топ + объемная юбка

Такой аутфит идеально подойдет для выходного дня. Сочетайте интересный топ с юбкой и добавляйте в образ интересные детали – сделайте нестандартную прическу и примерьте эффектные украшения.

Комбинезон + белая обувь

Французская инфлюэнсерша этим летом примерила на себе комбинезон из рубашки на короткий рукав, который дополнила коричневым поясом и туфлями на каблуке.