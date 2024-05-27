5 пар обуви, которая прослужат все лето: что купить на жаркое время года

Солнечная погода побуждает нас искать идеальную пару летних босоножек. Чтобы легче сформировать обувь на теплое время, советуем присмотреться к списку босоножек, которые пригодятся вам на протяжении всего сезона.

Эксперты определили несколько пар босоножек, без которых не обойтись летом. Как всегда, фаворитами остаются модели на плоской подошве, которые идеально подойдут для долгих прогулок. А вот обувь на платформе или каблуке можно стилизовать с праздничными образами.

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Сандалии со шнуровками

Такие сандалии являются универсальными, а еще довольно модными, поскольку в этом году возвращаются в моду длинные шнуровки на обуви. Носите обувь с повседневными нарядами – от шорт до юбок с футболками и топами.



Актуальная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Сандалии на платформе

Свой стиль в платье всегда можно подчеркнуть благодаря босоножкам или сандалиям на платформе.



Стильная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Шлепанцы

Такая обувь прекрасно подходит для дневных прогулок. В шлепанцах ваши ноги не устанут, а образ будет иметь красивый и стильный вид.



Актуальная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Kitten heel

Если вы не очень хотите носить летом босоножки на шпильках, но ищете стильную и удобную обувь, то советуем обратить внимание на kitten heel. Босоножки и туфли остаются такими же актуальными, как и высокие каблуки.



Модная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Вьетнамки

Такая повседневная обувь доступна в самых разнообразных цветах: черном, белом, коричневом или классическом сочетании черного с белым. Носите их с джинсами, шелковыми брюками, юбками и платьями.



Актуальная обувь на лето 2024 / Фото Pinterest

Кроме этой обуви, добавьте в гардероб трендовые сетчатые балетки, Мэри Джейн или цветные кроссовки. Сетчатые балетки не только довольно стильные, но и станут достойной заменой сандалиям, поскольку в них совсем не будет жарко.