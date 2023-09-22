Какой цвет тренча выбрать, кроме бежевого: вы будете в восторге

Фасон и цвет тренча зависит от индивидуальности и стилизации. Все мы привыкли видеть на улицах городов классические песочные тренчи, впрочем, вы можете выбрать для себя еще много других интересных вещей среди верхней одежды.

Украинская стилистка Яна Платонова отмечает, что длинные тренчи в плоскости образов занимают преобладающий процент, их массовое появление в гардеробах и на улицах действительно создает эффект униформы.

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Как избежать массовости и банальности

"Ответ на поверхности - выбирайте не бежевый тренч. Разнообразие цветов и фактур позволяют сполна подчеркнуть вашу индивидуальность" – отметила стилистка.

Яна Платонова говорит, что кожаные, замшевые, с декором, макси и миди, даже длина до колена постепенно возвращается в ряды трендов. Выбирайте по своему вкусу, ведь отказываться от тренчей полностью – это добровольно избавляться от очень практичного и универсального предмета в гардеробе.

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"Если бежевый тренч уже есть у вас, то это тоже не повод расстраиваться и прятать его подальше. Здесь я советую избегать шаблонных сочетаний. Например, тренч + total black, тренч с джинсами и конверсами и т.д. с яркими шарфами, выбирайте цветные водолазки и свитера, набрасывайте джемпера поверх", – добавила стилистка.

Смотрите модные образы от инфлюэнсеров, которые вы можете повторить этой осенью. Выбирайте для себя длину миди и макси.



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото инстаграмм @styleguide.ua