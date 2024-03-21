5 самых модных свитеров на начало весны: что стоит купить в марте
Источник:Vogue
Зимой невозможно обойтись без теплого свитера, но ведь в начале весны он нам тоже понадобится. В период межсезонья часто встречается нестабильная погода, поэтому мягкий трикотаж необходим.
Модные эксперты советуют носить свитера с атласными юбками, расклешенными джинсами или брюками свободного кроя. Свитера хорошо стилизуются с денимом или юбками. Советуем вам вдохновиться подборкой стильных свитеров, которые актуальны этой весной.
Читайте также Оливково-зеленый – самый главный цвет года: стильная подборка образов, которые вы захотите повторить
Свитер в горошек
Обращайте внимание на свитер с гороховым узором в разных оттенках. Особенно популярной является винтажная эстетика. Кофейный свитер с горошками имеет в своем гардеробе Кендалл Дженнер.
Выбирайте на межсезонье свитер в горошек / Фото Vogue
Серый свитер
Серый цвет является хорошим выбором на весенний сезон. Кроме того, в модных кругах серый называют новым черным. Носите с черными брюками палаццо или серыми джинсами.
Выбирайте на межсезонье серый свитер / Фото Vogue
Свитер с узором аргайл
Ретроэстетика в этом году снова вошла в моду, поэтому присматривайтесь в этом сезоне к свитерам с узором аргайл. Вы можете создать эффектный образ, соединив свитер с кожаной или атласной юбкой миди.
Выбирайте на межсезонье свитер с узором аргайл / Фото Vogue
Свитер с V-образным вырезом
Такой фасон свитера не сходит с модных радаров на протяжении многих лет. Можете выбирать для себя яркие или базовые цвета, миксуя с синими джинсами.
Выбирайте на межсезонье свитер с V-образным вырезом / Фото Vogue
Белый свитер
Классический белый свитер всегда был в моде, поэтому позволит вам создать множество интересных образов. Он универсальный, поэтому вы можете составить немало красивых образов.
Выбирайте на межсезонье белый свитер / Фото Vogue
Чтобы подобрать к свитерам актуальные брюки и джинсы, советуем посмотреть наш материал, в котором модные эксперты рассказали о популярных фасонах сезона.