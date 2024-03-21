5 самых модных свитеров на начало весны: что стоит купить в марте

Зимой невозможно обойтись без теплого свитера, но ведь в начале весны он нам тоже понадобится. В период межсезонья часто встречается нестабильная погода, поэтому мягкий трикотаж необходим.

Модные эксперты советуют носить свитера с атласными юбками, расклешенными джинсами или брюками свободного кроя. Свитера хорошо стилизуются с денимом или юбками. Советуем вам вдохновиться подборкой стильных свитеров, которые актуальны этой весной.

Читайте также Оливково-зеленый – самый главный цвет года: стильная подборка образов, которые вы захотите повторить

Свитер в горошек

Обращайте внимание на свитер с гороховым узором в разных оттенках. Особенно популярной является винтажная эстетика. Кофейный свитер с горошками имеет в своем гардеробе Кендалл Дженнер.



Выбирайте на межсезонье свитер в горошек / Фото Vogue

Серый свитер

Серый цвет является хорошим выбором на весенний сезон. Кроме того, в модных кругах серый называют новым черным. Носите с черными брюками палаццо или серыми джинсами.



Выбирайте на межсезонье серый свитер / Фото Vogue

Свитер с узором аргайл

Ретроэстетика в этом году снова вошла в моду, поэтому присматривайтесь в этом сезоне к свитерам с узором аргайл. Вы можете создать эффектный образ, соединив свитер с кожаной или атласной юбкой миди.



Выбирайте на межсезонье свитер с узором аргайл / Фото Vogue

Свитер с V-образным вырезом

Такой фасон свитера не сходит с модных радаров на протяжении многих лет. Можете выбирать для себя яркие или базовые цвета, миксуя с синими джинсами.



Выбирайте на межсезонье свитер с V-образным вырезом / Фото Vogue

Белый свитер

Классический белый свитер всегда был в моде, поэтому позволит вам создать множество интересных образов. Он универсальный, поэтому вы можете составить немало красивых образов.



Выбирайте на межсезонье белый свитер / Фото Vogue

Чтобы подобрать к свитерам актуальные брюки и джинсы, советуем посмотреть наш материал, в котором модные эксперты рассказали о популярных фасонах сезона.