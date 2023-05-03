Как обновить гардероб к лету: 5 важных элементов

Хотя весенний гардероб с пожилым довольно тесно перекликаются, впрочем, базовый летний набор носит несколько иной характер. Поэтому мы или очищаем свои полки от лишних вещей (свитеров, кардиганов) или обновляем гардероб новыми вещами. Что должно быть в вашем гардеробе летом – читайте дальше.

Май – идеальное время перед началом лета, чтобы привести в порядок свой наряд, пишет 24 канал. Вы можете найти что-то из прошлогодних вещей, которые прекрасно подойдут для создания будущих образов, или понять, что вам нужно приобрести для летнего сезона.

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Летние образы всегда навеяны легкостью и свежестью, поэтому советуем обратить внимание на лучшие наряды, оттенки одежды, обувь и аксессуары, которые помогут создать стильный образ.

Верхняя одежда на лето – джинсовая куртка

Летом мы забываем о верхней одежде, впрочем, утром и поздно вечером бывает довольно прохладно, поэтому стоит иметь с собой одежду, в которой нам будет комфортно. В этом году особую популярность приобрел деним, поэтому рекомендуем вам обратить внимание на джинсовую куртку оверсайз, которая сможет дополнить и ваши платья, и базовые образы с джинсами.

Оттенки одежды – яркие

Если в холодное время года мы смещаем свои акценты на нейтральные цвета, то летом хочется добавить больше цвета. Добавьте в свой гардероб сочные розовые, оранжевые или зеленые наряды, которые добавят изюминки вашему аутфиту.

Лучшая наглядность – инстаграмм

Наибольшим источником вдохновения считается инстаграмма. Там модные девушки и инфлюэнсеры демонстрируют лучшие образы, а вы уже можете выбирать то, что вам резонирует с собственным стилем.

Произведите так называемую наглядность, чтобы иметь возможность самостоятельно формировать стильные образы. Понравившиеся образы начнут вызывать у вас ассоциацию с тем, как соединить вещи, которые есть в ваших гардеробах.

Обувь – в стиле нулевых

Если бы мы не любили классическую белую обувь, в этом году стоит сделать ставку на винтажные модели кедов в нулевых стилях. Это знаменитые кроссовки Adidas Samba, Adidas Gazelle или же можете приобрести любую другую обувь на тонкой подошве.

Головные уборы – кепки, панамы и косынки

В теплое время года нам не обойтись без головных уборов. Они не только защищают волосы и лица от губительного воздействия солнца, но и успешно дополняют наши образы.