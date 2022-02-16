Модная инфлюенсер и дизайнер с Корсики активно диктует тренды тысячам модниц. Блогерша умеет удачно стилизовать наряды и делится умением со своими подписчиками.

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Жюли Феррери живет в солнечном городе Аяччо, где столбик температуры в феврале достигает до 18 градусов тепла, поэтому начала демонстрировать фанатам весенние аутфиты. Блогерша, как настоящая француженка, выбрала лаконичный и очень стильный look. Девушка примеряла костюм в одном из самых трендовых цветов весны.

Образ Жюли Феррери

На прогулку Жюли собралась в оранжевом костюме. Стилисты отмечают, что именно этот цвет станет трендовым уже в весенне-летнем сезоне. Модница надела широкие брюки с поясом и жакетом, под низ которого надела белую футболку поло с оранжевыми полосками.

Инфлюенсер для удобства надела коричневые лоферы, а сверху – коричневое пальто. Образ Жюли дополнила модной сумкой от Coperni.



Стильный аутфит Жюли Феррери / Фото из инстаграма инфлюенсера



Стильный аутфит Жюли Феррери / Фото из инстаграма инфлюенсера



Стильный аутфит Жюли Феррери / Фото из инстаграма инфлюенсера