Модні інфлюенсерка та дизайнерка з Корсики активно диктує тренди тисячам модниць. Блогерка вміє вдало стилізувати вбрання та ділиться вмінням зі своїми підписниками.

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Жюлі Феррері живу у сонячному місті Аяччо, де стовпчик температури в лютому досягає до 18 градусів тепла, тож почала демонструвати фанатам весняні аутфіти. Блогерка, як справжня француженка, обрала лаконічний та надзвичайно стильний look. Дівчина приміряла костюм в одному з найтрендовіших кольорів весни.

Образ Жюлі Феррері

На прогулянку Жюлі зібралася в помаранчевому костюмі. Стилісти зазначають, що саме цей колір стане трендовим вже у весняно-літньому сезоні. Модниця одягнула широкі штани з поясом та жакет, під низ якого одягнула білу футболку поло з помаранчевими смужками.

Інфлюенсерка для зручності одягнула коричневі лофери, а зверху – коричневе пальто. Образ Жюлі доповнила модною сумкою від Coperni.



Стильний аутфіт Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильний аутфіт Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильний аутфіт Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки