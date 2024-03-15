12 цветов, которые надо носить каждому знаку зодиака: что советуют астрологи

Астрологи говорят, что каждый человек имеет свой особый цвет, который способен подчеркнуть его индивидуальность. В современном мире мало кто останавливается на каком-то определенном оттенке и добавляют в гардероб разные цвета. Но по словам астрологов, вам надо надевать свой цвет одежды, когда хотите излучать уверенность в себе.

К примеру, красный цвет способен излучать уверенность и собирать взгляды окружающих, а синий создаст ощущение покоя. Подробнее об особых цветах для всех знаков зодиака расскажем дальше.

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Овен

Эти знаки зодиака являются спонтанными и страстными, поэтому им стоит надевать смелый цвет. Чтобы продемонстрировать свою индивидуальность и энергичность, рекомендуется делать ставку на красный.

Телец

Тельцы известны своим упрямством и не любят никаких изменений. Зеленый поможет им успокоиться и позволит двигаться вперед к поставленным целям.

Близнецы

Эти знаки зодиака являются очень коммуникабельными и веселыми. Близнецы жизнерадостные, поэтому им стоит подчеркивать эту особенность желтым нарядом.

Рак

Раки являются милыми и чуткими, всегда успокаивают своих родных и знакомых, поэтому им подходит голубой цвет. Пастельный оттенок поможет им чувствовать себя расслабленно и непринужденно.

Лев

Эти знаки зодиака очень смелые и постоянно хотят везде проявить себя. Чтобы использовать свою энергию и вдохновлять других, рекомендуется надевать оранжевый оттенок.

Дева

Девы являются сильными перфекционистами, поэтому им стоит носить серый цвет, чтобы немного утолить свой пыл к идеальности. Серый внесет баланс в их жизнь.



Девам стоит носить серый цвет / Фото Pexels

Весы

Эти знаки зодиака стремятся чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Чтобы подчеркнуть открытость Весов, им рекомендуется надевать наряды светло-розовых цветов.

Скорпион

А вот Скорпионам выделяться благодаря какому-то цвету не стоит. Надо только подчеркнуть свою индивидуальность черным цветом.

Стрелец

Стрельцы являются авантюристами, они любят общаться и дружить со всеми, поэтому им рекомендуется добавить в свой гардероб королевский фиолетовый.

Козерог

Эти знаки зодиака являются деловыми людьми, поэтому для того, чтобы чувствовать себя более уверенно, им стоит делать ставку на синий цвет.



Козерогам подходит синий цвет / Фото Pexels

Водолей

Водолеи любят заботиться о себе и вдохновлять других, поэтому им астрологи советуют одевать спокойные аквамариновые оттенки.

Рыбы

Игривым Рыбам стоит надевать вещи спокойного лавандового оттенка, который сможет их умиротворить и вдохновить.