Принцесса в зимней сказке: тренды свадебных платьев сезона, на которые стоит обратить внимание

Выбор свадебного платья в холодное и теплое время года отличается. Рассказываем, на какие фасоны следует обратить внимание этой осенью и зимой.

Наряд невесты – одна из важнейших деталей свадьбы. Каждой хочется выглядеть безупречно на своем празднике. 24 Канал расскажет, какие свадебные платья в тренде этого сезона.

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Какое свадебное платье выбрать зимой

На самом деле, зимние свадьбы не менее популярны, чем летние, ведь это возможность создать образ настоящей принцессы. Белый цвет будет главным в этой зимней сказке, поэтому и платья лучше выбирать в самых светлых оттенках.

Длинный рукав позволит подчеркнуть хрупкие плечи и фигуру и создать элегантный образ невесты. Из тренда не выходят и длинные перчатки в стиле к платью.



Зимние свадебные платья / Фото из инстаграма

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Жемчуг, камни, украшения и пайетки будут сверкать на вашем платье, словно вы снежная королева. Эти платья совершенны сами по себе.



Зимние свадебные платья / Фото из инстаграма

Платья-комбинации однозначно добавляют гламур вашей свадьбе. Это возможность сочетать элегантность и изысканность, сдержанность и комфорт.



Зимние свадебные платья / Фото из инстаграма

Атласные и шелковые платья остаются в тренде этой зимой. Акцент можно добавить с помощью бантов или цветов, подчеркивающих определенную часть тела.



Зимние свадебные платья / Фото из инстаграма

Сочетание и акцентных деталей, и длинного рукавчика также будет безупречно выглядеть.



Зимние свадебные платья / Фото из инстаграма

Не забывайте, что в Украине всегда в тренде национальный строй. Традиционная свадьба – способ сохранить и распространить нашу культуру.