Вбрання нареченої – одна з найважливіших деталей весілля. Кожній хочеться мати бездоганний вигляд на своєму святі. 24 Канал розповість, які весільні сукні у тренді цього сезону.
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Яку весільну сукню обрати взимку
Насправді зимові весілля не менш популярні, ніж літні, адже це можливість створити образ справжньої принцеси. Білий колір буде головним у цій зимовій казці, тому й сукні найкраще обирати у найсвітліших відтінках.
Довгий рукав дасть можливість підкреслити тендітні плечі та фігуру та створити елегантний образ нареченої. З тренду не виходять і довгі рукавички у стиль до сукні.
Зимові весільні сукні / Фото з інстаграму
Перли, камінці, прикраси та паєтки виблискуватимуть на вашій сукні, немов ви снігова королева. Ці плаття довершені самі по собі.
Зимові весільні сукні / Фото з інстаграму
Сукні-комбінації однозначно додають гламуру вашому весіллю. Це можливість поєднати елегантність і вишуканість, стриманість та комфорт.
Зимові весільні сукні / Фото з інстаграму
Атласні й шовкові сукні залишаються у тренді цієї зими. Акценту можна додати з допомогою бантів або квітів, що підкреслюють певну частину тіла.
Зимові весільні сукні / Фото з інстаграму
Поєднання й акцентних деталей, і довгого рукавчика також матиме бездоганний вигляд.
Зимові весільні сукні / Фото з інстаграму
Не забувайте про те, що в Україні завжди у тренді національний стрій. Традиційні весілля – спосіб зберегти та поширити нашу культуру.