Бессмертный тренд: одно платье, которое никогда не теряет популярности

Лето богато на трендовые вещи, поэтому в нашем гардеробе может быть немало интересных элементов одежды. Актуальным остается базовый наряд, который является модным независимо от сезона или времени года. Летом на первый план выходит платье, которое является номером 1 среди всего многообразия.

В этом сезоне в моде асимметричные и прозрачные платья, с драпировкой, кружевом и цветочными мотивами. Что касается длин, то здесь в моде все три варианта – мини, миди и макси.

Читайте также В какой одежде можно выглядеть дорого: роскошная подборка нарядов, которые нужно иметь в гардеробе

Как выглядит трендовое платье лета

Но среди всего многообразия трендовых платьев, до сих пор популярным остается минималистичное платье с нулевых. Это базовое и лаконичное мини-платье из тонкого трикотажа.

Мода 90-х и 2000-х снова начинает завоевывать наши сердца, поэтому такое платье станет настоящим хитом в летнее время и даже в осеннюю – в сочетании с винтажными кожанками, тренчами или пальто.

Такое платье выгодно тем, что его легко миксовать с любой обувью и создавать под свое настроение. Элегантности придадут слингбеки, роматичности балетки в сеточку, а кэжуальности – кеды или кроссовки.

Модные инфлюенсерки стилизуют такое платье по-разному, поэтому можете вдохновиться их образами для того, чтобы воспроизвести похожий аутфит.

Рекомендуем выбирать для себя базовую палитру цветов, которые будут хорошо сочетаться с классической верхней одеждой и аксессуарами. Впрочем летом еще вполне можете делать цвет на яркие и сочные оттенки, которые придадут образу свежести.