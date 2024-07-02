Для роскошного вида, совсем не обязательно иметь дорогие вещи, пишет Fashion 24. Стоит лишь добавить в свой гардероб несколько вещей или аксессуаров, которые усовершенствуют образ и придадут ему определенного шика.

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Наш стиль – это больше, чем мода. Именно умение стилизовать наряд является уникальным и особенным. Но несмотря на то, какой бы стиль одежды нам не был присущ, стоит добавить определенный наряд, который придает нам элегантности.

Брюки палаццо

Даже в летнее время брюки являются незаменимой вещью в нашем гардеробе. Они красиво и элегантно выглядят, поэтому их можно носить с топами, футболками или майками. Дорого выглядят брюки в классических цветах.

Жилет

С появлением эстетики Old Money жилет вошел в наш гардероб жилетки, которые невероятно хорошо сочетаются с костюмными брюками, юбками или бермудами. Добавляйте в свой гардероб вещь серого, черного или белого цвета.

Часы

Обязательно дополняйте свои образы аксессуарами. Часы удачно завершают образ и добавляют определенной роскоши. Вы можете проверить самостоятельно это перед зеркалом и увидеть, как выглядит look с часами и без них.

Жакет

Летом жакеты менее популярны, потому что из-за жары мы одеваем их крайне редко, однако не отказывайте себе в удовольствии добавить в свой гардероб классическую вещь, которая станет выгодной инвестицией на несколько лет.

Классическая сумка

Качественная сумка имеет дорогой вид, поэтому обращайте внимание на аксессуар, который подойдет к вашему образу. Ставку желательно делать на классический черный или коричневый цвет.

Дорогая одежда должна быть из качественных материалов, хорошо пошита, иметь простой и лаконичный дизайн. Наряд должен хорошо сидеть по фигуре, состоять из нейтральных цветов и содержать минимум логотипов.