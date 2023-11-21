Любимые штаны француженок: стильные образы, которые вы можете повторить

Парижанки в этом году не только нашли замену джинсам, но и выбрали любимый цвет – коричневый. Его уже давно считают "вторым черным", так что и неудивительно, что именно такие штаны выбрали для себя французские модницы.

Коричневый цвет всегда является одним из главных в осенне-зимней гамме. Креативный директор Saint Laurent Энтони Вакарелло создал верхнюю одежду в оттенке молочного шоколада, а Миучча Прада представила монохромные аутфиты в оттенке карамели и корицы.

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Коллекции осень-зима 2023/2024 пестрили не только разнообразными жакетами, лонгсливами и свитерами в коричневом цвете, но и широким спектором брюк в коричневых оттенках.

Француженки не любят подчиняться модным трендам, впрочем поддались классической моде. Этот вневременный цвет универсален, поэтому француженки поставили коричневые штаны на пьедистал своих осенних образов. Наиболее актуальны они в трех вариантах.

Костюмные штаны

Француженки умело сочетают с блузами, свитерами и кардиганами коричневые брюки от костюма.



Брюки, которые часто носят француженки / Фото Elle

Кожаные брюки под винтаж

Чтобы выбрать небанальную альтернативу черным кожаным штанам – делайте ставку на коричневые кожаные потертые штаны. Совместить такие штаны можно с пастельно-желтой рубашкой и костюмным жакетом от штанов, если у вас такой есть.



Брюки, которые часто носят француженки / Фото Elle

Спортивные штаны

И хотя француженки боготворят классический стиль, они все же не отказываются от комфортных спортивных костюмов шоколадно-орехового оттенка. Такие брюки отлично подходят для образов выходного дня.



Брюки, которые часто носят француженки / Фото Elle