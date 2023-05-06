Какие сандалии никогда не выйдут из моды: 6 культовых моделей

Сандалии и босоножки – главное украшение любого летнего гардероба. Независимо от того, ценителями какого стиля мы являемся, мы всегда обращаемся к вневременной обуви. Какие модели не выйдут никогда из моды – читайте дальше.

Среди большого разнообразия трендов трудно остановить свое внимание на чем-то одном. Если вы не гоняетесь за тенденциями и хотите, чтобы обувь прослужила вам несколько лет – делайте ставку на классику, актуальность которой не угасает через годы.

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Известные инфлюэнсеры, имеющие в своем гардеробе немало суперстильной обуви, все равно выбирают культовые модели, которые были в моде еще несколько десятков лет назад.

Их сила заключается в простой стилизации и классических цветах, которые легко соединить с любым нарядом.

Рыболовные сандалии

Такая обувь не всем нравится, но она достаточно удобна и комфортна. Носите их с расслабленными брюками, легкими платьями, джинсами и льняными рубашками.



Обувь, которая никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest

Вьетнамки на платформе

Вьетнамки стали повседневной и удобной обувью для летних дней. Они идеально подходят к базовым джинсам, брюкам и платьям.



Обувь, которая никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest

Слайдеры

Шлепанцы или слайдеры – это еще одна обувь, без которой невозможно представить летние дни. Оно очень легко и комфортно в ношении.



Обувь, которая никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest

Босоножки на низком каблуке

Альтернативой туфлям на каблуке летом являются босоножки. Они являются обязательным элементом обычных летних ансамблей. Для удобства выбирайте низкие каблуки, в которых вам будет удобно передвигаться.



Обувь, которая никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest

Биркенштоки

Эта обувь также является неотъемлемой частью летнего стиля. Выбирайте современные матовые модели или монохромные, которые будут подходить к вашему образу.



Обувь, которая никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest

Сандалии в греческом стиле

Тренд на завязки достиг своего пика не только в одежде, но и обуви. Ностальгируя по эстетике Римской империи, дизайнеры решили создать сандалии в античном стиле – от гладиаторов до плетеной обуви.



Обувь, которая никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest