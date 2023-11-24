Перестаньте их покупать: 5 ошибок при выборе пуховика

В скором времени уже начнется зимний сезон, поэтому важно подобрать для себя пуховик, который будет не только стильным, но и комфортным и теплым. Но важно знать, по каким критериям выбрать верхнюю одежду, которая прослужит вам не один год.

В магазинах с началом Черной пятницы начинается распродажа, так что вы сможете приобрести для себя верхнюю одежду по доступной цене. Прежде всего советуем вам обратить внимание на пуховик, являющийся номером 1 среди всего разнообразия зимней одежды.

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Знали ли вы, что кроме красивого цвета и стильного фасона вы должны обращать внимание на ряд важных вещей при выборе пуховика на зиму. Стилистка, ведущая свой блог в инстаграмме, рассказала несколько секретов на которые нужно обратить внимание.

По ее словам, не стоит покупать пуховики с декором. Забудьте о различных шнурках, эмблемах и надписях. Это только испортит вашу верхнюю одежду, ведь такие декорирования уже давно устаревшие и антитрендовые.



Стилистка рассказала, какой пуховик не стоит выбирать / Фото инстаграмм @gulevatatanja

Не стоит покупать пуховик с контрасной молнией. Она не должна выделяться, а должна быть в тон пуховика.



Стилистка рассказала, какой пуховик не стоит выбирать / Фото инстаграмм @gulevatatanja

Слишком узкий или приталенный пуховик – тоже не самая лучшая идея. Ваша верхняя одежда должна быть немного свободной, чтобы вы смогли надеть под низ объемный свитер.



Стилистка рассказала, какой пуховик не стоит выбирать / Фото инстаграмм @gulevatatanja

Наличие меха на карманах, рукавах или воротнике – плохой признак, ведь вы сознательно приобретете неактуальный пуховик. Единственным исключением может быть стриженая овчина.



Стилистка рассказала, какой пуховик не стоит выбирать / Фото инстаграмм @gulevatatanja

Пуховик из экокожи и некачественного материала может укрыться пятнами после снега, поэтому такие дешевые варианты следует обходить.



Стилистка рассказала, какой пуховик не стоит выбирать / Фото инстаграмм @gulevatatanja