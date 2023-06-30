Названы солнцезащитные очки, которые всегда будут в моде: примите во внимание уже сейчас

Лето следует проводить во всеоружии. Это касается не только нарядов, но и аксессуаров. Ваши образы невозможно представить без солнцезащитных очков, поэтому советуем вам выбрать аксессуар из списка моделей, которые всегда будут оставаться актуальными.

Мода на солнцезащитные очки уже давно перестала быть исключительно сезонной, пишет 24 канал. И хотя чаще мы нуждаемся в очках именно в летнее время, их актуальность не теряется ни к началу осени, ни весной.

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Очки не только служат красивым элементом в дополнении образов, но и защищают глаза от ультрафиолетового излучения.

Каждый год мода на очки меняется. Все зависит от того, какую волну популярности среди очков запустят лидеры мнений – инфлюэнсеры. Впрочем, не обращая внимания на тенденции, очки также имеют список базовых аксессуаров, которые не стареют и не выходят из моды, а значит, остаются актуальными через годы.

Авиаторы

Такие очки подходят любым формам лица, поэтому они считаются вневременной классикой.



Солнцезащитные очки, не выходящие из моды / Фото з Pinterest

Белая оправа

Очки с белой оправой лучше подходят для летних аутфитов. В масс-маркете таких очков найдется немало, так что вам будет из чего выбрать. Соединяйте их с белым нарядом, чтобы получить безупречный аутфит.



Солнцезащитные очки, не выходящие из моды / Фото з Pinterest

Полумесяц

Ровный срез верхней части и полукруга в нижней части представлены в различных вариантах: без оправы, с полупрозрачными линзами, с оправой, темные или отраженные. Выбирайте то, что вам больше нравится.



Солнцезащитные очки, не выходящие из моды / Фото з Pinterest

Цветная оправа

Летом особенно сильно активизируются яркие цвета в одежде, очки с цветной оправой прекрасно дополняют образы и создают летний вайб.



Солнцезащитные очки, не выходящие из моды / Фото з Pinterest

Зеркальные линзы

Линзы с зеркальным эффектом также остаются в моде вне зависимости от трендов. Вам остается только выбрать удобную для себя форму оправы.



Солнцезащитные очки, не выходящие из моды / Фото з Pinterest

Геометрические

Такие очки также считаются базой и остаются актуальными уже много лет. Они отлично подходят под расслабленные или классические образы.



Солнцезащитные очки, не выходящие из моды / Фото з Pinterest

Полностью черные

Очки с черными линзами и оправой, безусловно, являются вневременным аксессуаром. Они впишутся в любые образы – от минималистичных однотонных до ярких аутфитов.



Солнцезащитные очки, не выходящие из моды / Фото з Pinterest

Узкая оправа

Очки с узкой оправой выглядят очень красиво, так что модницы их полюбили и из года в год выбирают их для довершения своих летних аутфитов.



Солнцезащитные очки, не выходящие из моды / Фото з Pinterest