Мода на солнцезащитные очки уже давно перестала быть исключительно сезонной, пишет 24 канал. И хотя чаще мы нуждаемся в очках именно в летнее время, их актуальность не теряется ни к началу осени, ни весной.

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Очки не только служат красивым элементом в дополнении образов, но и защищают глаза от ультрафиолетового излучения.

Каждый год мода на очки меняется. Все зависит от того, какую волну популярности среди очков запустят лидеры мнений – инфлюэнсеры. Впрочем, не обращая внимания на тенденции, очки также имеют список базовых аксессуаров, которые не стареют и не выходят из моды, а значит, остаются актуальными через годы.

Авиаторы

Такие очки подходят любым формам лица, поэтому они считаются вневременной классикой.



Солнцезащитные очки, не выходящие из моды / Фото з Pinterest

Белая оправа

Очки с белой оправой лучше подходят для летних аутфитов. В масс-маркете таких очков найдется немало, так что вам будет из чего выбрать. Соединяйте их с белым нарядом, чтобы получить безупречный аутфит.



Солнцезащитные очки, не выходящие из моды / Фото з Pinterest

Полумесяц

Ровный срез верхней части и полукруга в нижней части представлены в различных вариантах: без оправы, с полупрозрачными линзами, с оправой, темные или отраженные. Выбирайте то, что вам больше нравится.



Солнцезащитные очки, не выходящие из моды / Фото з Pinterest

Цветная оправа

Летом особенно сильно активизируются яркие цвета в одежде, очки с цветной оправой прекрасно дополняют образы и создают летний вайб.



Солнцезащитные очки, не выходящие из моды / Фото з Pinterest

Зеркальные линзы

Линзы с зеркальным эффектом также остаются в моде вне зависимости от трендов. Вам остается только выбрать удобную для себя форму оправы.



Солнцезащитные очки, не выходящие из моды / Фото з Pinterest

Геометрические

Такие очки также считаются базой и остаются актуальными уже много лет. Они отлично подходят под расслабленные или классические образы.



Солнцезащитные очки, не выходящие из моды / Фото з Pinterest

Полностью черные

Очки с черными линзами и оправой, безусловно, являются вневременным аксессуаром. Они впишутся в любые образы – от минималистичных однотонных до ярких аутфитов.



Солнцезащитные очки, не выходящие из моды / Фото з Pinterest

Узкая оправа

Очки с узкой оправой выглядят очень красиво, так что модницы их полюбили и из года в год выбирают их для довершения своих летних аутфитов.



Солнцезащитные очки, не выходящие из моды / Фото з Pinterest