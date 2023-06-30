Мода на сонцезахисні окуляри вже давно перестала бути виключно сезонною, пише 24 Канал. І хоч найчастіше ми маємо потребу в окулярах саме в літню пору, їхня актуальність не втрачається ні на початок осені, ні навесні.

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Окуляри не лише слугують красивим елементом у доповненні образів, але й захищають очі від ультрафіолетового випромінювання.

Кожного року мода на окуляри міняється. Все залежить від того, яку хвилю популярності серед окулярів запустять лідери думок – інфлюенсери. Втім не звертаючи увагу на тенденції, окуляри також мають список базових аксесуарів, які не старіють та не виходять з моди, а одже, залишаються актуальними крізь роки.

Авіатори

Такі окуляри підходять будь-яким формам обличчя, тож вони вважаються позачасовою класикою.



Сонцезахисні окуляри, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Біла оправа

Окуляри з білою оправою найкраще пасують для літніх аутфітів. У мас-маркеті таких окулярів знайдеться чимало, тож вам буде з чого вибрати. Поєднуйте їх з білим вбранням, щоб отримати бездоганний аутфіт.



Сонцезахисні окуляри, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Півмісяць

Рівний зріз верхньої частини та півкола в нижній частині представлені у різноманітних варіанціях: без оправи, з напівпрозорими лінзами, з оправою, темні чи віддзеркалені. Обирайте те, що вам найбільше до вподоби.



Сонцезахисні окуляри, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Кольорова оправа

Влітку особливо сильно активізовуються яскраві кольори в одязі, тож окуляри з кольоровою оправою чудово доповнюють образи та створюють літній вайб.



Сонцезахисні окуляри, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Дзеркальні лінзи

Лінзи з дзеркальним ефектом також залишаються в моді незалежно від трендів. Вам залишається лише обрати зручну для себе форму оправи.



Сонцезахисні окуляри, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Геометричні

Такі окуляри також вважаються базою та залишаються актуальними вже багато років. Вони чудово підходять під розслаблені чи класичні образи.



Сонцезахисні окуляри, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Повністю чорні

Окуляри з чорними лінзами та оправою безумовно є позачасовим аксесуаром. Вони впишуться в будь-які образи – від мінімалістичних однотонних до яскравих та спотивних аутфітів.



Сонцезахисні окуляри, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Вузька оправа

Окуляри з вузькою оправою виглядають дуже красиво, тож модниці їх полюбили і з року в рік обирають їх для довершення своїх літніх аутфітів.



Сонцезахисні окуляри, які не виходять з моди / Фото з Pinterest