Каждый новый выход инфлюэнсеров – это возможность принять к сведению определенный элемент гардероба. Осень близится к концу, поэтому важно найти комфортную и стильную верхнюю одежду на этот сезон, пишет 24 Канал.

Интересно Главный тренд 2023 – old money: как создать изысканный образ для мужчин

Какую верхнюю одежду выбрать

Среди курток удачным вариантом на сезон будет стеганая куртка. Они бывают разной длины и рисунка, а разнообразие позволяет выбрать лучший вариант именно для себя. Модный аутфит в стеганной куртке продемонстрировала Алина Фрэндий.

Кожаные куртки, жакеты и пальто – неизменный тренд осеннего сезона. По-новому смотрятся кожанки в винтажном стиле. Их можно совмещать с прямыми широкими брюками, лоферами и сапогами угги.

Пока зима не наступила, самое время выгулять куртки из денима. Они практичны и очень популярны. С джинсовой курткой можно создать как стильный многослойный образ, так и denim total look.

Особое место в трендах этого года занимает серый цвет. Любая верхняя одежда именно этого приглушенного оттенка будет выглядеть стильно, считают инфлюенсеры. Чаще всего они выбирают пальто, кардиганы, удлиненные жакеты.