В одежде эстетика old money – это, прежде всего, высокое качество наряда, элегантность и утонченность. 24 Канал расскажет, как адаптировать вечный тренд для мужчин

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Как мужчинам одеваться в стиле old money

Чтобы иметь дорогой и изысканный вид в стиле "тихой роскоши", присмотритесь к классической одежде с традиционным кроем.

В гардероб мужчинам следует добавить следующие наряды:

пиджаки с узкими лацканами,

штаны с высокой посадкой,

прямые или зауженные брюки,

рубашки-поло,

трикотажные жилеты.

Детали и аксессуары играют немаловажную роль в изысканных образах. Используйте кожаные ремни, шелковые галстуки, часы, карманные платки.



Не стоит использовать наряды кислотных или суперярких цветов. Old money – это сдержанность, поэтому выбирайте одежду в приглушенных цветах: хаки, черном, коричневом, темно-синем или белом. Образ, состоящий из одного-двух цветов, тоже будет удачным.

Не пренебрегайте качеством материала. Обратите внимание на шерстяные, хлопчатобумажные или шелковые материалы. Наряды из льна тоже имеют место в гардеробе old money.

Где черпать вдохновение

Если для девушек и женщин блестящей представительницей стиля old money является принцесса Диана, то для мужчин этот статус может претендовать итальянский актер Микеле Морроне. Его стиль очень напоминает "тихую роскошь" благодаря классическим нарядам и довольно минималистическим образам.

Также вдохновение можно черпать из мужских коллекций брендов The Row, Bottega Veneta, Khaite, или других фэшн-блоггеров.