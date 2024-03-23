Сочетания цветов в одежде, которые никогда не выйдут из моды: их всего 3

Каждый сезон дизайнеры отмечают определенную подборку модных цветов, впрочем, в мире моды запечатлелся тандем двух оттенков, которые лучше всего сочетаются между собой и всегда будут актуальными.

Но какими бы модными ни были сезонные цвета, мода на них все равно угасает, пишет Fashion 24. Зато остаются несколько базовых цветов, которые не только создают роскошный аутфит, но и будут востребованы постоянно.

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В зимнее время мы больше любим акцентировать на темных тонах и сочетать черный с серым, коричневым или горчичным. А вот с наступлением весеннего сезона в моду входят теплые оттенки, которые легко сочетаются между собой.

Несмотря на то, какие цвета представили дизайнеры на модных показах, существует незаменимая база, которая будет актуальной спустя годы.

Черный + белый

Сочетание черного и белого всегда было актуальным. Это незаменимая классика, которая подойдет для офиса, прогулки или праздничного события. Миксуйте черный верх с белым низом или наоборот.

Светлый + светлый

Стилизация кремового или бежевого с белым цветом всегда выглядит эффектно и красиво, особенно в весеннюю пору. Эти оттенки легко сочетаются между собой.

Красный + черный

Актуальность этих цветов является неоспоримой не только потому, что красный – хит 2024 года, но и потому, что этот яркий цвет всегда будет актуальным независимо от сезона.